 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جماعة الحوثي تعلق على كلمة "أبو عبيدة"

أفراد من جماعة الحوثي - (أرشيفية)
أفراد من جماعة الحوثي - (أرشيفية)
علق المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، على إعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين في جباليا.اضافة اعلان

وقال المكتب السياسي للحوثيين: "نشيد ونبارك العملية الجهادية البطولية التي نفذتها كتائب القسام ضد العدو الصهيوني".

وأضاف: "لقد رفعتم رأس الأمة عاليا بجهادكم واستبسالكم وأذهلتم العالم كله بصبركم وثباتكم وانتصاراتكم".

ورأى أن "هذه العملية واحدة من العمليات البطولية التي تفتك بالعدو الإسرائيلي وتلحق به الخسائر الفادحة"، مضيفا: "هذه العمليات تأتي في سياق الحق الطبيعي والمشروع في الرد على مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وليل السبت/ الأحد، أعلن أبو عبيدة تنفيذ مجاهدي "القسام" عملية مركبة شمال قطاع غزة، وتمكنهم من الاشتباك مع أفراد قوة للاحتلال، حيث أوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير.
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