جماعة الحوثي تعلق على كلمة "أبو عبيدة"

اضافة اعلان

وقال المكتب السياسي للحوثيين: "نشيد ونبارك العملية الجهادية البطولية التي نفذتها كتائب القسام ضد العدو الصهيوني".وأضاف: "لقد رفعتم رأس الأمة عاليا بجهادكم واستبسالكم وأذهلتم العالم كله بصبركم وثباتكم وانتصاراتكم".ورأى أن "هذه العملية واحدة من العمليات البطولية التي تفتك بالعدو الإسرائيلي وتلحق به الخسائر الفادحة"، مضيفا: "هذه العمليات تأتي في سياق الحق الطبيعي والمشروع في الرد على مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة".وليل السبت/ الأحد، أعلن أبو عبيدة تنفيذ مجاهدي "القسام" عملية مركبة شمال قطاع غزة، وتمكنهم من الاشتباك مع أفراد قوة للاحتلال، حيث أوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير.