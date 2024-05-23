بعد إعلان الاحتلال مقتله.. القسام: أسر قائد اللواء الجنوبي بـ7 أكتوبر

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة حماس، اليوم الخميس، إصابة العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة خلال عملية طوفان الأقصى.



وأضافت القسام، في فيديو نشرته، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي تم أسره في 7 أكتوبر، وأن الوقت ينفذ، دون تحديد مصيره.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس" إن العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قُتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة.



وأشار البيان إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن عناصر ومقاتلي حركة "حماس" كانوا يبحثون بالاسم عن العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، وقتلوه في السابع من أكتوبر الماضي.





وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا عسكريا موسعا، وتبين من خلاله أن العقيد حمامي كان هدفا مهما لمقاتلي حركة حماس أثناء تسللهم إلى قاعدة فرقة غزة في عملية "طوفان الأقصى".