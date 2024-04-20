السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عودة مطار دبي للعمل بكامل طاقته

مطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي

عاد مطار دبي الدولي أكبر محور للنقل الجوي في العالم للعمل بكامل طاقته والجدول المعتاد لرحلاته تدريجياً.

 

وذلك مع إعلان "طيران الإمارات" عودة جميع رحلاتها المنتظمة إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم، وتشغيل "فلاي دبي" جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و3 بالمطار.

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وأعلن رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك، عودة جميع رحلات الناقلة للوضع الطبيعي اعتبارا من اليوم السبت، بعد تأثرها بحالة عدم الاستقرار الجوي، كما عادت حجوزات الركاب الذين كانوا في منطقة الترانزيت بالمطار، وهم الآن في طريقهم إلى وجهاتهم.


ووصف كلارك الأسبوع الماضي بأنه كان واحداً من أصعب الأوقات على عمليات "طيران الإمارات"، إذ اضطرت الناقلة على مدى الأيام الثلاثة التالية للعاصفة إلى إلغاء نحو 400 رحلة، وتأجيل العديد من الرحلات الأخرى، وعملت الفرق على تسليم 30 ألف قطعة أمتعة لإصحابها.


وأوضح أن الأولويات انصبت على ركيزتين أساسيتين رعاية العملاء الذين تأثرت خطط سفرهم، وإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي.


من جهة أخرى أعلنت "فلاي دبي" أنها أعادت تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي.


وأكدت الناقلة، أن تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم، موضحة أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

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