هنية يصف شعور حماس بشأن المقترح الأخير.. وهذه الخطوة المقبلة

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وثمّن هنية الدور الذي تقوم به دولة قطر في الوساطة، مؤكدا "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا"، وفقا لما جاء في بيان للحركة اليوم الخميس.وأعرب عن تقديره لدور القاهرة في المفاوضات، خلال اتصاله بمدير المخابرات المصرية.وقالت حماس إن هنية أكد لمدير المخابرات المصرية على "قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان".وكان وفد من حماس زار القاهرة قبل أيام ثم غادرها لإجراء مشاورات بعد أن تسلمت الحركة ردا رسميا إسرائيليا على أحدث مقترح لصفقة تبادل الأسرى. (الجزيرة نت)