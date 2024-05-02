الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هنية يصف شعور حماس بشأن المقترح الأخير.. وهذه الخطوة المقبلة

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات المصرية عباس كامل لبحث تطورات المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة سيتوجه إلى مصر قريبا.اضافة اعلان

وثمّن هنية الدور الذي تقوم به دولة قطر في الوساطة، مؤكدا "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا"، وفقا لما جاء في بيان للحركة اليوم الخميس.

وأعرب عن تقديره لدور القاهرة في المفاوضات، خلال اتصاله بمدير المخابرات المصرية.

وقالت حماس إن هنية أكد لمدير المخابرات المصرية على "قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان".

وكان وفد من حماس زار القاهرة قبل أيام ثم غادرها لإجراء مشاورات بعد أن تسلمت الحركة ردا رسميا إسرائيليا على أحدث مقترح لصفقة تبادل الأسرى. (الجزيرة نت)
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