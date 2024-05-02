الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 141 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني أبو حطاب الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة (رويترز)
تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني أبو حطاب الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة (رويترز)
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن قوات الاحتلال قتلت 141 صحفيا وأصابت أكثر من 70 آخرين واعتقلت العشرات خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان

وجاء في بيان أصدره المكتب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن "الصحفيين في القطاع برعوا في إيصال رسالتهم الإعلامية بصورة مذهلة وقدموا مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين وهزموا رواية الاحتلال الكاذبة".
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