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الخميس 02 أيار 2024
3:00 م
استشهاد 141 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر
تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني أبو حطاب الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة (رويترز)
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن قوات الاحتلال قتلت 141 صحفيا وأصابت أكثر من 70 آخرين واعتقلت العشرات خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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وجاء في بيان أصدره المكتب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن "الصحفيين في القطاع برعوا في إيصال رسالتهم الإعلامية بصورة مذهلة وقدموا مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين وهزموا رواية الاحتلال الكاذبة".
الاحتلال
غزة
طوفان الاقصي
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