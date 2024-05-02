استشهاد 141 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

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وجاء في بيان أصدره المكتب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن "الصحفيين في القطاع برعوا في إيصال رسالتهم الإعلامية بصورة مذهلة وقدموا مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين وهزموا رواية الاحتلال الكاذبة".