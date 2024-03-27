الزراعة توقع اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات

وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس محمد بيبرس ، اليوم الأربعاء، اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات جديدة خاصة بتسجيل المبيدات.

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وتهدف الاتفاقية إلى الانتقال نحو الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتطوير وتحديث وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بتسجيل المبيدات، وذلك استجابة لتطلعات وزارة الزراعة في تحسين جودة الخدمات وزيادة فعاليتها، وسعياً إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول الى المعلومات بشكل أفضل.



وبين الحنيفات أن الاتفاقية، جاءت في إطار الحرص والتأكيد على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتسهيلاً على الشركات المستوردة للمبيدات والمصانع المحلية المنتجة لتلك المبيدات مما سينعكس إيجابياً على القطاع الزراعي وخدمة المزارع الأردني.



من جانبه، ثمن بيبرس، جهود الوزارة والتعاون الدائم والتشاركية المثمرة مع القطاع الخاص التي تخدم تقدم وتطور القطاع .