قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لن نقبل أبداً أن يكون الأردن ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل".

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واضاف خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الذي يعقده التحالف التقدمي والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي في الأردن بعنوان "فهم الأزمة الفلسطينية ورسم مسارات السلام"، "الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم"، وزاد أن "الحرب على غزة حرب انتقامية على الشعب الفلسطيني وعلى أهل القطاع".



وتحدّث عن المواقف الدولية منذ 7 أكتوبر، لافتا إلى أن جميعها "تغيرت، الجميع يدرك الآن عبثية الحرب على غزة".



وقال الصفدي إن "العدوان على قطاع غزة لا يخدم أحدا بل يؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة"، مشددا على أنه "لا أفق حقيقي لهذه اللحظة لنهاية العدوان على غزة".



وأوضح الصفدي أن الإجراءات الإسرائيلية في محاصرة حق العبادة في القدس تستهدف المسيحيين والمسلمين.



وعن دور الأردن الإغاثي الذي بدأه في وقت متقدّم منذ بدء الحرب على قطاع عزة،

أكد الصفدي أن المملكة مستعدة لإيصال 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع، وقال: بذل الملك ومنذ اليوم الأول للحرب جهوداً أردنية مكثفة استهدفت ثلاث أوليات؛ الأولى وقف العدوان على غزة فوراً، والثانية إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع، والثالثة إطلاق جهد سياسي حقيقي يحقق حلاً شاملاً للصراع لا يفصل بين غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة".