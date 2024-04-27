الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة.

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وحذرت من الرياح المحملة بالغبار وتشكل السيول، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم من خلال إتباع النصائح والإرشادات ومنها، الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق التي ستشهد غزارة بهطول الأمطار، وضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية والأزمات الصدرية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.



كما دعت المديرية الى الحذر أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تشهد غبارا فيها وتساقطا للأمطار وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.