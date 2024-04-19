الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حقنة شهيرة لتخفيف الوزن تثبت فائدة جديدة

حقنة
حقنة

أثبت عقار "مونجارو" الذي يستخدم على نطاق واسع لتخفيف الوزن فائدة أخرى في علاج مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم لدى البالغين الذين يعانون من سمنة مفرطة، وذلك حسب ما أفادت به الشركة المصنعة.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى زيادة فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.

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بعد إجراء دراستين على البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة ومتلازمة فرط نشاط الغدة الدرقية المتوسطة إلى الشديدة، قالت الشركة المصنعة لـ "مونجارو" إنه يمكن أن يقلل عدد المرات التي يتوقف فيها الناس عن التنفس أثناء نومهم.

مونجارو
مادتها الفعالة تسمى "تيرزباتيد".
تم تطويرها في الأصل كعلاج لمرض السكري من النوع الثاني.
تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يجعلها علاجا فعالا للسمنة عند استخدامه جنبا إلى جنب مع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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