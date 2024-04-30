5 فوائد مذهلة لقشر البرتقال

لقشور البرتقال فوائد مذهلة ومتعددة للصحة؛ حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية القيمة والمركبات النباتية التي تعزز الصحة وتحمي الجسم من الأمراض. في هذا التقرير، سنتعرّف على المركبات الرئيسية الموجودة في قشر البرتقال التي تمنحه فوائد صحية وكيف يمكن استخدامه والاستفادة منه بشكل طويل الأمد.

اضافة اعلان

القيمة الغذائية لقشور البرتقال



وفقاً لموقع healthline، فإنّ العناصر الغذائية المفيدة والمركبات النباتيةالتي يحتويها البرتقال عبارة عن فواكه حمضية حلوة العصير معروفة باحتوائهاعلى نسبة عالية من فيتامين سي.



وربما يكون من غير المعروف أن قشور البرتقال غنية بالألياف وفيتامين C، حيث توفر ملعقة كبيرة واحدة فقط (6 جرامات) من قشر البرتقال 14% من القيمة اليومية لفيتامين C، وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بفيتامين C والألياف تفيد صحة القلب والجهاز الهضمي وقد تحمي من أنواع معينة من السرطان.



كما يحتوي قشر البرتقال أيضاً على كميات جيدة من البروفيتامين أ والفولات والريبوفلافين والثيامين وفيتامين ب6 والكالسيوم.



بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالمركبات النباتية التي تسمى البوليفينول، والتي قد تساعد في الوقاية من العديد من الحالات المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2، والسمنة، ومرض الزهايمر.



كما وجدت إحدى الدراسات المعملية أن إجمالي محتوى البوليفينول ونشاطه في قشور البرتقال كان أعلى بكثير منه في فاكهة البرتقال نفسها.



أيضاً، يوجد ما يقرب من 90٪ من الزيوت الأساسية في قشور البرتقال تتكون من الليمونين، وهي مادة كيميائية طبيعية تمت دراستها لخصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للسرطان، بما في ذلك ضد سرطان الجلد.





فوائد قشور البرتقال



والآن دعونا نرَ ما هي الفوائد الصحية الهامة المرتبطة بقشور البرتقال:



دعم صحة القلب

تحتوي قشور البرتقال على الهسبيريدين، وهو فلافونويد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول.



منع الحساسية

يعدّ الهستامين من المواد الكيميائية المسؤولة عن الحساسية. وتحتوي قشور البرتقال على مركبات يمكن أن تساعد في منع إطلاق الهستامين.



الوقاية من السرطان

تساعد قشور البرتقال على إبطاء نمو الخلايا السرطانية. في الواقع، يمكن أن تقلل قشور البرتقال من عدد حالات سرطان الخلايا الحرشفية، وهو نوع قاتل من سرطان الجلد، حيث إنّ الأشخاص الذين يستهلكون قشور البرتقال بشكل منتظم لديهم فرص أقل للإصابة بسرطان الرئة وسرطان الجلد مقارنة بأولئك الذين يأكلون البرتقال فقط بداخله.



خفض الوزن

تساعد قشور البرتقال على زيادة التمثيل الغذائي لديك وحرق الدهون من الجسم، وهو ما يجعل العديد من الأطباء يوصون بقشور البرتقال كعلاج لفقدان الوزن.



هضم أفضل

تمتلك قشور البرتقال خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج العديد من مشاكل الهضم والجهاز الهضمي؛ مثل الإسهال وحرقة المعدة والحموضة.



تعالج رائحة الفم الكريهة

يمكن أن تساعد قشور البرتقال في محاربة التسوس والحفاظ على أنفاسك منتعشة.



تحارب العدوى، ونزلات البرد، والإنفلونزا

قشور البرتقال غنية بفيتامين C وA وهذا ما يجعلها أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك ومحاربة الجراثيم والفيروسات.

تعالج مشاكل الجلد



تساعد قشور البرتقال في علاج مشاكل البشرة المتعددة مثل الرؤوس السوداء، والخلايا الميتة، وحب الشباب، والمسام، والهالات السوداء، وجفاف الجلد، كما أنها تساعد على تفتيح بشرتك.



تعالج الربو

تساعد قشور البرتقال على إزالة البلغم وبالتالي علاج الربو.





ماسكات قشر البرتقال



تعتبر ماسكات قشور البرتقال وسيلة طبيعية وفعّالة لتحسين مظهر البشرة وتعزيز صحتها، إليك طرق إعداد بعضها كما أرشدنا إليها موقع food.ndtv :



ماسك قشر البرتقال والكركم والعسل

يمكنك استخدام هذا الماسك كغسول للوجه، خذي ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال، وقليلاً من الكركم التجميلي، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، امزجي المكونات جيداً حتى تصبح معجوناً ناعماً.



ضعي الخلطة على الوجه والرقبة، ثم اغسليها بعد 5 إلى 10 دقائق باستخدام أي منظف لطيف للوجه أو ماء الورد، وحاولي ألا تستخدميه على البشرة المعرضة لحب الشباب.



ماسك قشر البرتقال ومسحوق الجوز ومعجون خشب الصندل

يعتبر هذا الماسك من المقشرات الطبيعية، ولتحضيره خذي ملعقة كبيرة من مسحوق البرتقال وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من مسحوق الجوز، ثم أضيفي من 2 إلى 3 قطرات من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من ماء الورد لعمل معجون، ثم اتركيه على الوجه لمدة 5 دقائق قبل شطفه للحصول على بشرة مشرقة والتي ستمنحك توهجاً فورياً بعد التقشير اللطيف.



ماسك قشر البرتقال وماء الورد

يوصى بهذا الماسك للبشرة الدهنية، ولتحضيره خذي ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال، وملعقة كبيرة من ماء الورد، واصنعي منها عجينة ناعمة بإضافة ماء الورد، ثم ضعيه على الوجه والرقبة ولا يشطف إلا عندما يكون شبه جاف. سيعمل ماسك الوجه هذا على تنظيف بشرتك بعمق وسحب الرؤوس السوداء منها. عربي بوست

اقرأ أيضاً:

دراسة: قشور الحمضيات تخفض الكوليسترول بفعالية عالية