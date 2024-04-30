ما لا تعرفه عن حالة العين الكسولة

تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة / مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، عن حالة العين الكسولة التي تحدث حين تصبح إحدى العينين أضعف من الأخرى أثناء فترة الرضاعة أو مرحلة الطفولة، ومع مرور الوقت تزداد هذه العين سوءا لأن الدماغ يفضل العين ذات الرؤية الواضحة ويتجاهل المشوشة.



وتوضح نشرة المعهد من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعين الكسولة، وأسباب وأعراض هذه الحالة ومدى شيوعها، إضافة إلى بيان اختبارات تشخيصها، والوقت المبكر للكشف عنها، والعلاجات المستخدمة.



يعد الفحص مهمًا لأن العلاج يكون أكثر فعالية عندما يبدأ مبكرًا. تشمل العلاجات رقعة العين أو النظارات.



في حالة الطفل المصاب بالعين الكسولة، تعاني إحدى العينين من عدم وضوح الرؤية بينما تتمتع الأخرى برؤية واضحة. يبدأ الدماغ في تجاهل العين المشوشة ولا يستخدم سوى العين ذات الرؤية الواضحة. في النهاية، يتعلم الدماغ الاعتماد على العين الأقوى، مما يسمح للعين الأضعف بأن تزداد سوءًا.





من هو المعرض لخطر العين الكسولة؟



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قد يكون لدى بعض الأطفال عوامل خطر للإصابة بالعين الكسولة، بما في ذلك:



- تاريخ عائلي من مشاكل العين.

- الإعاقات النمائية.

- الولادة المبكرة.

- صغر الحجم عند الولادة.





ما مدى شيوع العيون الكسولة؟



ما الذي يسبب العيون الكسولة؟



ما ظروف العين التي قد تؤدي إلى العين الكسولة؟



العين الكسولة هي السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر عند الأطفال، حيث تصيب 2٪ إلى 4٪ من الأطفال حتى سن 15 عامًا. يمكن أن تحدث حتى لو لم يكن لدى الطفل مشاكل ملحوظة. ولكن يمكن أن تسبب مشاكل دائمة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها أثناء الطفولة. تعتبر فحوصات العين المنتظمة المبكرة مهمة.تحدث العين الكسولة عندما يكون هناك اختلاف كبير بين العينين في قدرتهما على التركيز. من المهم علاج هذه الحالات الأخرى، وإلا يقوم الدماغ في الاعتماد على العين التي ترى بشكل أفضل، مما يؤدي إلى الحول.تشمل الحالات التي قد تؤدي إلى العين الكسولة ما يلي:



- أخطاء الانكسار: تؤثر هذه الحالات على كيفية مرور الضوء عبر العين. تشمل: قصر النظر، طول النظر، اللابؤرية، القرنية المنحنية.



- الحول: من المفترض أن تتحرك العينان معًا كزوج، لكن في بعض الأحيان لا تتحركان معاً. إذا انجرفت أحداهما (للداخل أو للخارج أو لأعلى أو لأسفل)، فقد يعتمد الدماغ على عين واحدة أكثر من الأخرى، مما يؤدي إلى الإصابة بالعين الكسولة.



- مشاكل هيكلية: في بعض الأحيان، تعاني العين من مشكلة هيكلية يمكن أن تؤدي إلى العين الكسولة، بما في ذلك: إعتام عدسة العين، والذي يسبب ضبابية في العدسة وضبابية الرؤية، اللابؤرية، الجفن المتدلي، وندبة على القرنية.







ما هي بعض أعراض العين الكسولة؟



العين الكسولة ليست دائمًا واضحًة. غالبًا لا يتم اكتشاف الحالة حتى يخضع الطفل لاختبار العين. لذلك يجب أن يخضع كل طفل للفحص المبكر المنتظم للرؤية.



قد تلاحظ الأعراض. يمكن للطفل المصاب بالعين الكسولة أن:



- يصطدم بالأشياء على جانب معين أكثر من الآخر.

- يختبر اختلافًا كبيرًا في قصر النظر أو طول النظر بين العينين.

- يفضل جانبًا واحدًا من الجسم.

- وجود جفن متدلٍ.

- اغلاق عين واحدة.

- كثيرًا ما يميل رأسه إلى جانب واحد.





متى يجب التحري عن العين الكسولة؟



ما الاختبارات التي يمكن أن تشخص العين الكسولة؟



يزيد التشخيص المبكر من فرص الشفاء التام. توصي جمعية البصريات الأمريكية بأن يخضع الأطفال لفحص شامل للرؤية قبل 6 أشهر من العمر ومرة أخرى قبل بلوغهم 3 سنوات.يمكن لطبيب الأطفال أو برنامج الرؤية في المدرسة أو أخصائي البصريات أو طبيب العيون اختبار رؤية الطفل للحول. يمكن أن يقوم الفاحص بالتالي:



- وضع قطرات في العين لتوسيع البؤبؤ.

- تسليط ضوء في كل عين.

- تغطية عين واحدة في كل مرة واختبار ما إذا كان بإمكان كل عين متابعة جسم متحرك.

- الطلب من الأطفال الأكبر سنًا قراءة الأحرف على مخطط على الجانب الآخر من الغرفة.





كما يجيب فحص الرؤية على الأسئلة التالية:



ما هي علاجات العين الكسولة؟



- هل تسمح العينان بمرور الضوء على طول الطريق؟- هل كلتا العينين ترى بشكل جيد؟- هل العينان تتحركان بشكل صحيح؟ وهل تتحركان معا؟- هل تتحرك العينان بمحاذاة بعضها بعضاً؟- هل تختلف الرؤية بين العينين؟- هل يمكن رؤية أي إعتام لعدسة العين باستخدام أداة مكبرة مضيئة؟يكون علاج العين الكسولة أكثر فاعلية إذا بدأ مبكرًا، بينما لا تزال الروابط بين العين والدماغ تتطور. تركز الاستراتيجيات على جعل دماغ الطفل يستخدم العين الأضعف.

تشمل الخيارات:



- تغطية عين الطفل: قد يقوم الطبيب بتغطية او وضع رقعة على عين الطفل السليمة لبضع ساعات على الأقل يوميًا. يمكن أن يستمر هذا العلاج الفعال شهورًا أو حتى سنوات. تجبر الرقعة الدماغ على استخدام الصور من العين الأضعف، مما يجعل هذه العين أقوى في النهاية.



- النظارات: تعتبر النظارات أيضًا علاجًا شائعًا للعين الكسولة. يمكنها عن طريق تحسين قصر النظر وطول النظر.



- قطرات العين: للحالات الخفيفة، قد يوصي الطبيب بقطرات للعين (الأتروبين) لتعتيم الرؤية مؤقتًا في العين الأفضل. الهدف هو أيضاً إجبار الدماغ على استخدام العين الأضعف.



- الجراحة: من النادر إجراء عملية جراحية للحول. قد يقترح الطبيب الخاص بك إجراء عملية جراحية لإصلاح بعض أسباب العين الكسولة مثل إعتام عدسة العين.

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