الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

علامات ترتبط بالسرطانات التي تصيب النساء

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صًورة تعبيرية

تبدأ السرطانات النسائية بالأعضاء التناسلية الأنثوية وهي قاتلة للنساء.

 

ويعد اكتشافها في مراحل مبكرة أمرًا مهمًا لنجاح العلاج، حيث تتجاهل العديد من النساء الأعراض الخفيفة التي قد تشير إلى وجود مشكلة؛ وفق الدكتور راج ناجاركار رئيس أطباء الأورام الجراحيين بمركز HCG مانافاتا للسرطان؛ الذي بيّن عددا من هذه الأعراض، حسبما نقل عنه موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

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ما هو السرطان النسائي؟

 


تؤثر السرطانات النسائية على الأعضاء التناسلية لدى النساء، والتي تشمل عنق الرحم، والمبيضين، والرحم، والمهبل، والفرج.


ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأنواع الأكثر شيوعا تشمل سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم والمهبل والفرج.


ويمكن أن يؤدي التعرف على الأعراض المبكرة إلى التدخل الطبي في الوقت المناسب، ما يحسن فرص نجاح العلاج.


علامات التحذير المشتركة:

 


نزيف مهبلي غير طبيعي

 


إن أحد أهم مؤشرات الإصابة بسرطان النساء هو النزيف المهبلي غير الطبيعي.

 

يقول ناجاركار «يشمل ذلك النزيف بين الدورات الشهرية، بعد انقطاع الطمث، أو نزيف الحيض الثقيل أو المطول بشكل غير عادي».


ألم الحوض أو الانزعاج

 


يجب التحقق من آلام الحوض المستمرة أو الانزعاج الذي لا يرتبط بتقلصات الدورة الشهرية أو غيرها من الأسباب المعروفة.


ويوضح الدكتور ناجاركار أنه «في حين أن الانزعاج العرضي أمر طبيعي، إلا أن الألم المستمر قد يكون علامة تحذير تتطلب رعاية طبية».


ما هي الأعراض والوقاية؟


 

تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة

 

يمكن أن تؤثر السرطانات النسائية أيضًا على الجهازين الهضمي والبولي.


التغيرات المستمرة في عادات الأمعاء أو المثانة، مثل صعوبة التبول أو الإمساك المتكرر، قد تكون مؤشرا على وجود مشكلة في أمراض النساء ويجب عدم تجاهلها.
فقدان الوزن غير المبرر


فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر يمكن أن يكون علامة على مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك السرطانات النسائية.


الانتفاخ

 


في حين أن الانتفاخ هو أحد الأعراض الشائعة، إلا أن الانتفاخ المستمر أو غير المبرر، وخاصة المصحوب بأعراض أخرى، يمكن أن يكون علامة حمراء.


انتبهي إلى التغيرات في حجم البطن، وإذا كنت في شك، فاطلبي المشورة الطبية.

 

التعب المستمر الذي لا يتحسن مع الراحة

 


في حين أن التعب يمكن أن ينجم عن عوامل مختلفة، فمن الضروري معالجته إذا استمر.


يجب أن تكون المرأة على دراية بجسدها، وتستمع إلى علامات الانزعاج أو الحالات الشاذة، وتلتمس العناية الطبية في أسرع وقت ممكن.


يمكن أن تساعد الفحوصات والفحوصات المنتظمة لأمراض النساء أيضًا في الكشف المبكر.


تذكري أن الاكتشاف المبكر يؤدي في كثير من الأحيان إلى علاج أكثر فعالية واحتمالية أفضل للنجاح.

 

ويمكن أن يساهم التواصل المفتوح والموقف الاستباقي تجاه صحة المرأة بشكل كبير في الوقاية من السرطان النسائي والتدخل المبكر.

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