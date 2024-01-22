الإثنين 22 كانون الثاني 2024
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للنساء فقط.. أطعمة تخفف الإصابة بالأمراض المزمنة

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اغذية غنية بالبروتين النباتي

كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول البروتين النباتي يقلل بشكل كبير من احتمالات إصابة النساء بالأمراض المزمنة مع تقدمهن في السن.

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وتشمل المصادر الشائعة للبروتين النباتي العدس والفاصوليا والبازلاء والسبانخ والقرنبيط. وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد أجريت الدراسة على أكثر من 48 ألف سيدة تمت متابعتهن من عام 1984 إلى عام 2016.


وفي بداية الدراسة، كانت أعمار جميع النساء تتراوح بين 38 و59 عاماً، وكن يتمتعن بصحة بدنية وعقلية جيدة.

 

ووجد الباحثون، التابعون لجامعة تافتس الأميركية أن المشاركات اللواتي تناولن المزيد من البروتين النباتي كن أكثر عرضة بنسبة 46 في المائة للتمتع بصحة جيدة مع تقدمهن في العمر، حيث انخفضت احتمالات إصابتهن بأمراض القلب والسكري والسرطان.


وأشار الفريق إلى أن البروتين الحيواني الموجود في لحم البقر والدجاج والحليب والأسماك والجبن، على الرغم من أهميته، فإن تناوله بكثرة كان مرتبطاً بزيادة مستويات الكولسترول «الضار» وضغط الدم وحساسية الإنسولين.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن المزيد من البروتين الحيواني كن أقل عرضة بنسبة 6 في المائة للبقاء في صحة جيدة مع تقدمهن في السن، نقلا عن موقع صحيفة الشرق الأوسط.

 

وأقر الباحثون بضرورة إجراء دراسة أوسع تشمل عدداً أكبر ومجموعات سكانية أكثر تنوعاً من النساء، حيث اقتصرت دراستهن على النساء البيض فقط.

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