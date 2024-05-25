 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

47.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

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ذهب في السوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 47.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 45.40 دينار لجهة البيع.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 54.90 و 42.40 دينار على التوالي.


وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 335 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 382 دينارا.


وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف"، متوقعا أن يتحسن خلال الأسبوع الحالي مع تراجع الأسعار، وحلول موسم مناسبات الزفاف.


وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2335 دولارا للأونصة الواحدة، متراجعا عن السعر التاريخي الذي بلغه أخيرا عند 2450 دولارا للأونصة الواحدة، جراء عمليات جنى الأرباح وضبابية القرارات الأميركية بخصوص أسعار الفائدة.-(بترا)

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