الإثنين 10 تموز 2023
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ملتقى للصناعات الصيدلانية العربية بعمان الثلاثاء المقبل

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الدكتور عبدالناصر سيجري
يعقد الإتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية  والشركة العالمية ( GEP EXPO PVT. LTD. )، يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة عمان، ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية السادس والعشرين تحت عنوان "مستقبل صناعة البدائل الحيوية  في البلدان العربية".اضافة اعلان
وسيقام على هامش الملتقى الذي يستمر يومين، ويحظى برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الصناعات الدوائية (ARAB Pharma EXPO)، بالمركز الأردني للمعارض الدولية في مكه مول.
والاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية، الذي يتخذ من عمان مقرا له، هو أحد منظمـات العمل العربي المشتـرك ضمـن الاتحادات العربية النوعية التي تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتأسس عام 1986.
 ويضم الاتحاد في عضويته أهم الشركات المنتجة للأدوية في الأردن والمغرب والجزائر و تونس وليبيـا ومصر والسودان واليمن وسلطنةعُمان ودولة الامارات العربية المتحدة والعراق وسوريا ولبـنان وفلسـطين.
 وقال رئيس الاتحاد الدكتور عبدالناصر سيجري، أن الملتقى سيشهد مشاركة عربية ودولية، وممثلين عن الهيئات الصحية العربية والاجنبية والمعنيين بصناعة الأدوية في البدان العربية، ومحاضرين  من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا والأردن وسوريا والعراق والجزائر وتونس ومصر وسلطنة عمان واليمن، إلى جانب شركات متخصصة بصناعة الأدوية والمعدات والتجهيزات والأجهزة المختبرية الخاصة بالصناعات الدوائية.
واضاف في بيان، اليوم الاثنين،  أن الملتقى يسعى إلى توطين صناعة البدائل الحيوية في البلدان العربية وتشجيع واستقطاب المزيد من الاستثمارات لهذه الغاية، إلى جانب اظهار مدى الجودة والتطور التي شهدتها صناعة البدائل الحيوية في الدول العربية.
وحسب رئيس الاتحاد سيشهد الملتقى استعراض قصص نجاح لدول نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في توطين صناعة الأدوية الحيوية في كل من  تركيا وبنغلاديش.
واوضح الدكتور سيجري أن  سوق البدائل الحيوية يتكون  من مبيعات الأدوية البيولوجية التي تُستخدم لعلاج بعض الأمراض المستعصية على العلاج باستخدام الأدوية التقليدية، مبينا أن هذا السوق يمثل  رغم حداثته ثلث قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء.
وقال " نظرا لأهمية البدائل الحيوية في الأسواق العالمية والعربية،  يعمل الاتحاد على تسليط الضوء على أهمية توطين صناعة البدائل الحيوية في العالم العربي وتشجيع الاستثمار فيها".
واشارإلى أن الاتحاد يهدف للوصول لأكبر قدر من الأمن الدوائي والتكامل الصناعي العربي والذي يمكن تحقيقه من خلال عدة استراتيجيات بمقدمتها توحيد معاير التسجيل والاعتراف المتبادل بين الهيئات الصحية وإقامة سوق دوائية مشتركة وزيادة التنافسية للصناعة العربية وتصنيع المواد الخام و مواد التعبئة والتغليف وتبني التقنيات الحديثة.
بدوره، اشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لقطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمملكة، كونه سيجمع مشاركين متخصصين من مختلف الدول العربية والاجنبية، مما سيتيح المجال امام الشركات الأردنية لتقديم نفسها وتعزيز حضورها على ساحة الصناعات الدوائية بالمنطقة والعالم.
وبين أن عقد الملتقى والمعرض بالمملكة مهم كثيرا للترويج لصناعة الدواء الأردنية واستقطاب شركاء تجاريين جدد، ودعم بان تكون الأردن مركزا اقليميا لصناعة الدواء بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لافتا لاهمية اقامة المعارض في تنشيط الحركة السياحية وتشغيل قطاعات متعددة.
واشار الدكتور الأطرش إلى  ان منتجات الأدوية الأردنية تصدر لغالبية الدول العربية، إلى جانب وجود استثمارات وشراكات اردنية بالعديد من مصانع الادوية العربية  بخاصة بالسعودية والجزاءر والسودان، ما يدل على التطور الكبير والسمعة والجودة التي وصلتها صناعة الدواء الاردنية التي تعتبر من أقدم الصناعات بالمنطقة.
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