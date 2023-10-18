الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"رجال الأعمال الأردنيين" تدين مجزرة مستشفى المعمداني

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جمعية رجال الأعمال الأردنيين
في ظل المجازر التي ترتكبها بوحشية وهمجية ومخالفة للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان أثناء الحروب. وصفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين دولة الاحتلال بمجرم حرب وحملت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال بحق أهلنا في فلسطين وآخرها المجزة الارهابية في المستشفى الأهلي المعمداني داعياً المجتمع الدولي إلى إصدار قرار يجبر اسرائيل على وقف جرائم الحرب في فلسطين. اضافة اعلان
وأكدوا وقوفهم ودعهم لكافة الجهود الملكية التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وكافة الإجراءات التي يتخذها وتؤيد بإلغاء القمة الرباعية والتي كان من المقرر عقدها اليوم في العاصمة عمان بمشاركة جلالة الملك و الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتؤكد دعم جلالة الملك المستمرة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الهمجي الصهيوني والتي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب المجازر والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني. 
وعبر رجال الأعمال عن عميق حزنهم وغضبهم لما شهدته دولة فلسطين من انتهاكات وجرائم خلال الخمسة وسبعون عاماً، لاسيما في عهد حكومة اليمين المتطرفة التي تجد أن دماء الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة هدفاً مستباحا لممارسة أبشع الجرائم فيهم. وعليه وانساجماً مع الموقف الرسمي للدولة الأردني فإنها تعلن الاضراب من الساعة 12:00 من ظهرا اليوم الأربعاء وتنكيس الأعلام على مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
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