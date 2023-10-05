الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أخفته منذ 4 سنوات.. زوجة ساركوزي تعلن عن مرضها الخطير

"كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانياً بعد". تقول كارلا بروني
"كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانياً بعد". تقول كارلا بروني
أعلنت المغنية وعارضة الأزياء الفرنسية كارلا بروني، زوجة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أنها تكافح منذ سنوات جراء إصابتها بسرطان الثدي، داعية النساء إلى إجراء فحوص منتظمة للكشف المبكر عن المرض.اضافة اعلان

واستخدمت كارلا في منشورها لافتات ورقية كتبت عليها: عليها "قبل أربع سنوات، شخُصت إصابتي بسرطان الثدي".

واعلنت، من خلال استعراض اللافتات الى أنها خضعت لعملية جراحية وعلاج إشعاعي وعلاج هرموني.

وقالت: "كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانياً بعد".

واشارت الى ان ذلك بسبب الكشف المبكر عن الإصابة نظراً إلى أنها كانت تجري فحوصاً لسرطان الثدي في اليوم نفسه من كل عام.

واضافت كارلا أنها ترددت طويلاً قبل الحديث عن وضعها الصحي، لكنها فعلت ذلك لتشجيع النساء على إجراء فحوص منتظمة كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي، وقالت: "لولا هذه الفحوص، لما كان لدي ثدي أيسر اليوم". -وكالات

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