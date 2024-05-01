الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

موسكو.. افتتاح معرض لـ"أسلحة الناتو" غنمها الجيش الروسي في أوكرانيا

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معرض في موسكو يضم غنائم الجيش الروسي من أسلحة الناتو

افتتح بموسكو اليوم معرض غنائم الجيش الروسي من أسلحة "الناتو" بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وبين المعروضات دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية ومدرعات سويدية وفرنسية.

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وبين المعروضات 31 دبابة وعربة وآلية تم اغتنامها بمنطقة العملية العسكرية الروسية، تشمل دبابات أمريكية وألمانية وفرنسية ومدافع ورشاشات وغيرها.




وقال أندريه ليوبتشيكوف كبير الباحثين بالمتحف المركزي للجيش الروسي إن قيمة المعدات الغربية المعروضة تقدر بمليارات الدولارات.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار التحضير للاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية في الـ9 من مايو المقبل.(RT)

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