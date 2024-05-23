 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألمانيا : مجبرون على اعتقال نتنياهو إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه

نيتيناهو وغالانت
نيتيناهو وغالانت المطلوبين للجنائية الدولية
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الناطق باسم الحكومة الألمانية أنه لو تم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن ألمانيا ستكون مجبرة على اعتقاله لأن ألمانيا ملتزمة بالقانون وتحترم محكمة العدل الدولية.اضافة اعلان

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قدم طلبات إلى المحكمة لاستثدار أوامر اعتقال بحق نينيتاهو ووزير دفاعه يواّف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية.

وكانت الأدلة قد خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

ووفقا لخان، أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن  نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل.
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