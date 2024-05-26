أوكرانيا تعلن تدمير عشرات الصواريخ والمسيّرات خلال هجوم روسي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها دمرت 12 صاروخاً وجميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 31 التي أطلقتها روسيا خلال أحدث هجوم جوي لها خلال الليل.

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ولا يزال مصير صاروخين من طراز «كينجال» الأسرع من الصوت غير معروف، لكن السلطات لم تقدم بعد تفاصيل عن مكان سقوطهما، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت القوات الجوية إن الصواريخ والطائرات المسيرة أُسقطت فوق أجزاء من جنوب ووسط وغرب وشمال أوكرانيا.



إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الضربة الروسية، السبت، على متجر في خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، إلى 11 قتيلاً على الأقل، وفق ما أعلن الأحد حاكم المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد وتتعرض منذ أكثر من أسبوعين لهجوم مكثّف من قوات موسكو.

وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف فجر الأحد «للأسف، حصيلة القتلى في (متجر) إيبيتسنتر ارتفعت الى 11».



وأوضح سينيغوبوف أن الهجوم الروسي نفّذ بواسطة قنبلتين جويتين موجّهتين، وأن من بين القتلى «رجال كانوا يعملون في المتجر».



على الجانب الآخر، قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف، إن الهجمات الأوكرانية التي وقعت، أمس (السبت)، أسفرت عن مقتل 4 من السكان في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا.



وقال جلادكوف، على تطبيق «تلغرام»، إن 3 أشخاص قتلوا في قرية أوكتيابرسكي في هجوم بعدة صواريخ. وأضاف أن رجلاً توفي بعد نقله إلى المستشفى. وتابع أن 12 شخصاً أصيبوا في واقعتي قصف، من بينهم طفل.



وفي قرية دوبوفوي، أدى هجوم إلى مقتل امرأة تعمل في حديقتها. وقال جلادكوف إن بلدة شيبيكينو المتاخمة للحدود الأوكرانية تعرضت للقصف، حيث لحقت أضرار بنوافذ وأسطح كثير من المنازل. وقال في وقت لاحق إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 29 هدفاً محمولاً جواً.



وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضاً إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك المجاورة.-(وكالات)