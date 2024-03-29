زلزال بقوة 6 درجات يضرب مناطق جنوبي اليونان

أفادت هيئة أوروبية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة ٦ درجات جنوبي اليونان.



وشعر بعض السكان في مصر بهزة أرضية، تبين أن مصدرها جنوبي اليونان. كما تعرضت تركيا وليبيا وعدد من دول البحر المتوسط لنفس الهزة الأرضية.

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وفي بداية شهر تشرين الثاني من العام المنصرم، اكد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض ان زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان، وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.



حينها كان عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس قد توقع أسبوعاً "مثيراً للاهتمام" بحسب تعبيره، وحذر من إمكانية حدوث أنشطة زلزالية تتخطى الـ6 درجات بسبب الاقترانات الكوكبية المثيرة، التي قد تؤثر على قشرة الأرض. وأضاف من خلال حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): "يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية.. كونوا في حالة تأهب إضافي".