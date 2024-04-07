الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف تنظم نومك بعد شهر رمضان؟

النوم - أرشيفية
النوم - أرشيفية
عمان-الغد- النوم المتكرر وغير المنتظم بشكل عام في شهر رمضان بسبب طبيعة الشهر الكريم والعادات الاجتماعية كالسهر بعد الإفطار، إضافة لخروج نمط النوم عن مساره الروتيني، من العوامل التي تمهد لمشكلة اضطرابات النوم والأرق، والتي قد تستمر لبعد رمضان. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
يقول الأطباء عن هذه المشكلة الصحية إنها تؤثر بشكل كبير على عودة الأشخاص لروتينهم الطبيعي وتحديدا لأعمالهم ووظائفهم، بعد رمضان بسبب اختلال التوازن بين النشاط الليلي والنهاري لهم، مما ينعكس سلبا على صحتهم وأدائهم أيضا.
كيف تنظم نومك بعد شهر رمضان؟
يشير استشاري الطب الباطني وطب النوم هادي جرداق، إلى أن شهر رمضان يعد مناسبة للاجتماعات العائلية بعد الإفطار، لتعود الحياة العادية والروتينية الطبيعية للعمل والمدارس والجامعات بعد العيد.
من الضروري بعد أيام العيد أن نضع أنفسنا في نمط وروتين جيد للعودة إلى مسار الحياة العادية.
من المهم جدًا ضبط وتنظيم ساعات النوم والاستيقاظ.
من الضروري تمكين الجسم من النوم بشكل جيد حتى يؤدي وظائفه وعدم تناول القهوة في ساعات متأخرة بالليل.
للحصول على ساعات نوم كافية من الضروري أن يعتاد الفرد على القراءة قبل النوم والابتعاد عن استعمال الهاتف الجوال وباقي الأجهزة الإلكترونية التي ينتج عنها الضوء الأزرق.
تساعد القراءة بواسطة جهاز "كندل" أو الكتب الورقية في تقليل الضوضاء والثرثرة في الدماغ من خلال الانشغال والتركيز بالقصة لتتم عملية النوم بطريقة سريعة وسليمة.
من الضروري الابتعاد عن الأجهزة التي ترسل الضوء الأزرق نصف ساعة قبل النوم لتحصيل ساعات نوم كافية وصحية.
من الضروري في فترة النهار توفير العادات السليمة للجسم كممارسة الرياضة والابتعاد عن الأكلات الدسمة قبل النوم.
20 % من الأشخاص يعانون من مشاكل في النوم خاصة أمام التطور الحاصل في التكنولوجيا التي تحيط بنا.
النوم عنصر مهم للإنسان ولنضارة البشرة وفقدان الوزن.
95 % من الأشخاص في العالم بحاجة من 7-9 ساعات من النوم في حين %2.5 من الأشخاص ينامون أقل.
من الضروري الحفاظ على ساعات النوم لدى الأطفال لتحسين أدائهم المدرسي والحياة بطريقة طبيعية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1712404304638197800

إنزالات سلاح الجو الملكي.. أياد إنسانية أردنية تلامس أوجاع غزة

منذ 26 دقيقة
1712402762158120200

نجلاء عبد الله: فهم خبايا الشخصية مفتاح للتعامل معها وتجسيدها

منذ 28 دقيقة
1712397017197863600

تحذير من الذكاء الاصطناعي.. ونصائح حول تناول حلوى العيد

منذ 31 دقيقة
1712321185147099000

"مسجل".. منصة ذكاء اصطناعي تتيح إنتاج "بودكاست" دون تعقيد

05 نيسان 2024
1712319255167010000

"كن بطل قصتك".. "الشارقة القرائي للطفل" يقدم 1400 فعالية

05 نيسان 2024
Untitled-1

الأزمات تبرز القيم.. كيف تكشف النهايات عن المعادن الحقيقية؟

04 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الحرب لن تستثني أحدا

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج عكس الانطباعات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار مجلس حقوق الإنسان.. دلالات دولية مهمة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

فرصة عمل

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات | منذ1 ساعة
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات | منذ1 ساعة
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - هدر

هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 