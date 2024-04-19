الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مادة غذائية تؤخر الشيخوخة وتحارب السرطان

منقوع الكركم
منقوع الكركم
عمان-الغد- يعد الغذاء أحد أهم العوامل التي تؤثر على صحة الجسم وأعضائه، وتوجد بعض المواد الغذائية التي لها تأثير فعال في تحسين الصحة ومحاربة الشيخوخة والأمراض، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وحول الموضوع، قالت العالمة ورئيسة الجمعية الروسية لمكافحة الشيخوخة، سفيتلانا تروفيموفا: "هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى فوائد الكركم في محاربة الشيخوخة وإطالة العمر، وتؤكد خصائصه المضادة للسرطان، الكركم له تأثير مفيد على الصحة بفضل مادة الكركمين، وهي مادة نشطة بيولوجيا موجودة في تركيبه، هذه التوابل المشهورة في المطبخ الهندي والشرقي تعمل على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين وإبطاء عملية الشيخوخة في الجسم".
وأضافت: "الكركمين لا يقمع الخلايا السرطانية في الجسم فحسب، بل يمنع ظهور خلايا سرطانية جديدة".
تروفيموفا أشارت إلى أن العوامل الوراثية تؤثر على صحتنا بنسبة 30-40 % فقط، أما النسبة الباقية فتتحكم بها عوامل عدة، منها نمط الحياة والنشاط البدني، وكذلك يلعب الغذاء دورا مهما للغاية في هذا الأمر.
وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم لها تأثيرات عديدة على صحة الجسم، فهي تساعد على التخفيف من الالتهابات مثل التهابات المفاصل، كما تحسن صحة القلب وتحارب الخثرات في الدم، وتساعد في تسريع عملية تعافي الجروح.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1713527461860400700

مهرجان "بالعربي": رحلة استكشافية تعزز الهوية واللغة ومساحات الاكتشاف

منذ 26 دقيقة
662220c142360479aa598e24

الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

منذ9 ساعة
جانب من أعمال الوقف الخيرية-(من المصدر)

وقف "ثريد": نموذج بالعمل الإنساني وحملات مكافحة الجوع ونقص التغذية

منذ24 ساعة
1713439622579477900

اختتام فعاليات مهرجان الموسيقا للأعمال الغنائية في الجنوب

منذ24 ساعة
تعبيرية

التردد.. أحد "آفات" الاختيار لكنه أساسي في تشكيل هوية الشخص

منذ24 ساعة
أرشيفية

القرنفل قد يدعم جهود فقدان الوزن.. إليك 7 طرق

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |منذ 33 دقيقة
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تسهيلات

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 