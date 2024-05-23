 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أوستن يبلغ "إسرائيل" بضرورة تنسيق العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة

أوستن أعرب عن قلقه لغالانت بشأن التصعيد في القتال على الحدود الشمالية
أوستن أعرب عن قلقه لغالانت بشأن التصعيد في القتال على الحدود الشمالية
أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت؛ لمناقشة الحاجة إلى آلية فعّالة لفض التشابك بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة.اضافة اعلان
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان اليوم الخميس، إنَّ "أوستن" ناقش مع نظيره الإسرائيلي الوضع في غزة ودعم الولايات المتحدة القوي لإسرائيل. 
وكرر "أوستن" اعتراضات الولايات المتحدة القوية على الطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل.
وشدد الوزير الأمريكي على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، عبر جميع المعابر المتاحة. 
كما دعا إلى إنشاء آلية فعَالة لتجنب تعارض العمليات الإنسانية والعسكرية داخل غزة.
واتفق الجانبان على ضرورة هزيمة حماس، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين، وتطرقا في هذا الصدد إلى سبل هزيمة حماس في رفح الفلسطينية، مع تقليل الضرر على المدنيين. 
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