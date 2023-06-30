إلغاء 59 رحلة جوية جراء إضراب في مطار جنيف

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أعلنت إدارة مطار جنيف الدولي اليوم الجمعة عن توقف مؤقت للعمليات فيه بسبب إضراب ينفذه الموظفون وإلغاء 59 رحلة مغادرة وقادمة.وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قرر الموظفون تنفيذ الإضراب الخميس فور إعلان مجلس إدارة المطار الموافقة على سياسة أجور جديدة تلقى معارضة كبيرة في صفوف هذه الشركة العامة.--(بترا)