الأحد 14 نيسان 2024
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خامنئي: الكيان الصهيوني الخبيث سيعاقَب

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
أعاد حساب المرشد الإيراني علي خامنئي نشر تدوينة سابقة على منصة إكس يقول فيها "سيعاقَب الكيان الصهيوني الخبيث"، وذلك تزامنا مع بدء هجوم إيراني على إسرائيل.-(وكالات)اضافة اعلان
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