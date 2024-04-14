خامنئي: الكيان الصهيوني الخبيث سيعاقَب

اضافة اعلان

أعاد حساب المرشد الإيراني علي خامنئي نشر تدوينة سابقة على منصة إكس يقول فيها "سيعاقَب الكيان الصهيوني الخبيث"، وذلك تزامنا مع بدء هجوم إيراني على إسرائيل.-(وكالات)