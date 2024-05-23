 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية جديدة على جنوب غزة

إنزالات جوية أردنية جديدة على جنوب قطاع غزة
إنزالات جوية أردنية جديدة على جنوب قطاع غزة
نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.
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واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 97 إنزالاً جوياً، 250 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
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