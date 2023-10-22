قبيلة العدوان: نؤيد كل ما جاء في كلمة الملك بقمة القاهرة

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أكد تجمع أبناء قبيلة العدوان، التأييد التام والدعم الكامل لكل ما جاء في كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في قمة القاهرة للسلام، ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطيني في دفاعه عن حق الشب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة والعيش بسلام.وقال تجمع أبناء قبيلة العدوان في بيان اليوم الأحد، إن جلالة الملك تحدث بلسان وضمير كل أردني وعربي معبرا عما يجول في خواطرهم واستنكارهم لانتهاكات الاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم على قطاع غزة وأهله.وأشاد التجمع بمضامين خطاب جلالة الملك معتبرينه يعبر عن نظرة شمولية لما يحدث الآن من عدوان على قطاع غزة، وتبعاته المستقبلة في حال لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووضع حد للممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.وأضاف، أن الخطاب كان واضحا وصريحا وأثبت أن موقف الأردن متقدم على مواقف كل الدول الإقليمية والعالمية، فقد عبر جلالته بوضوح وصراحة أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو عبارة عن حملة شرسة ومرفوضة وعقاب جماعي للآمنين، واعتبرها جريمة حرب وانتهاك للقوانين الدولية.وأكد التجمع، دعم موقف جلالة الملك في انتقاده للمجتمع الدولي الذي يصمت على ما يجري في غزة مما يوصل رسالة إلى العالم بأن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وبأن القوانين الدولية تطبق بانتقائية، الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى نتائج كارثية.كما أكد الوقوف خلف جلالة الملك ورسائله الواضحة للعالم بضرورة وقف العدوان الغاشم على غزة وبشكل فوري والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء وبشكل دائم لهم.