الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقابة الصحفيين توجه تحية إجلال واحترام للعمال الأردنيين والفلسطينيين في يومهم العالمي

نقابة الصحفيين الأردنيين - (أرشيفية)
نقابة الصحفيين الأردنيين - (أرشيفية)
يتقدم مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بأصدق التهاني والتبريكات إلى جميع العمال في الأردن بمناسبة يومهم العالمي والذين يشكلون العمود الفقري للمجتمع ومحركاً أساسياً للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى مساهماتهم في دفع عجلة التنمية.اضافة اعلان

وأكد المجلس في بيان له بهذه المناسبة أن عيدهم يأتي كفرصة للاحتفال بتضحياتهم وإنجازاتهم وتقديراً لدورهم الحيوي في بناء الوطن وتعزيز التنمية الاقتصادية لأنهم شريحة لها أبعادها وتفاصيلها الخاصة، فهم يعملون بجد واجتهاد في مختلف القطاعات والمجالات، سواء في الصناعة، الزراعة، الخدمات، أو حتى في المهن الحرفية.

وأشار إلى أهمية هذه المناسبة لتسليط الضوء على إنجازاتهم وتضحياتهم اليومية وتفانيهم، فهم يعكسون عزيمة قوية وإصراراً على تحقيق النجاح وتوفير لقمة العيش لأسرهم، مبينا أن العديد من قصص النجاح التي برزت تجسد إبداعات العمال الأردنيين، حيث يبذلون جهوداً كبيرة لتحقيق التميز والابتكار في أداء عملهم.

وقال المجلس إن العمال هم شركاء حقيقيون في بناء الوطن، فهم يعملون بلا كلل وملل من أجل تحقيق التقدم والازدهار للأمة الأردنية إيمانا من تطلعاتهم وآمالهم اللامحدودة، مبينا أنه لا يمكننا نسيان التضحيات التي يقدمها العمال في سبيل الوطن، فهم يعملون في ظروف قاسية وتحت ضغط مستمر لضمان استمرارية العمل واستقرار الاقتصاد.

ولفت إلى أنه في هذا اليوم المميز، نجدد الدعوة للحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فرص أفضل للعمال؛ لأنهم يستحقون أن يعيشوا بكرامة ويتمتعوا بحياة أفضل ولنتذكر دورهم الكبير في بناء وتطوير الوطن، ولنجدد العهد بدعمهم وتقديرهم؛ لأنهم حقاً يستحقون كل التقدير والاحترام.

وأكد المجلس أن هذا اليوم يأتي العام الحالي مختلفا، فمع إحيائه نستذكر أن هناك عمالا قضوا وآخرين تحت الأنقاض وأسرى وجرحى ومصابين في قطاع غزة يرزحون تحت وطأة العدوان الهمجي المتواصل، فقوى الظلم والطغيان دمرت ما بنته سواعد عمال غزة على مر السنين، فبغطرستهم وأدوا كل أشكال الحياة على تلك الأرض المباركة حتى أحلام سكانها وطموحاتهم، مبينا أن الكلمات لن تستطيع أن تفي صمودهم الأسطوري وجهودهم المضنية وتضحياتهم الجليلة، إذ تفرض القيود السياسية والاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني أعباءً لا تُحتمل على كاهل العمال في فلسطين محولةً إيجاد فرص عمل كريم ولائق إلى مهمة شبه مستحيلة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز

الفايز: قبل 7 أكتوبر كانت القضية الفلسطينية موضوعة على الرف

01 أيار 2024
رئيس الوزراء بشر الخصاونة - (أرشيفية)

الخصاونة للعاملين والعاملات: "بهمتكم يعلو البنيان"

01 أيار 2024
نقابة الصحفيين - (أرشيفية)

نقابة الصحفيين الأردنيين تهنئ بعيد الفطر

11 نيسان 2024
رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز

الفايز: التظاهر حق مشروع للجميع

04 نيسان 2024
اقرأ أيضا
لقاء تحضيري لمناقشة خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام

رئاسة الوزراء: مشروع منظومة الامتثال يهدف لضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة

منذ 10 دقيقة
الملك يلتقي بابا الفاتيكان

الملك يلتقي بابا الفاتيكان ويؤكد استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات بالقدس

منذ2 ساعة
الملك ورئيسة الوزراء البريطانية

الملك ينبه إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

منذ3 ساعة
الملك يعقد لقاء مع الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة

الملك يعقد لقاء مع الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة

منذ4 ساعة
انزالات

القوات المسلحة تنفذ 3 انزالات جوية شمالي غزة

01 أيار 2024
مساعدة 1

لأول مرة .. الأردن يدخل قافلة برية إلى شمال غزة

01 أيار 2024
افكار و مواقف

حل العودتين (1)..

علاء الدين أبو زينة |اليوم

كولومبيا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التصنيف الائتماني

سلامة الدرعاوي |اليوم

رؤى من المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

رعد التل |اليوم

الأسئلة الوطنية في الانتخابات القادمة

سميح المعايطة |اليوم

بل ما أكبر الدولة وأصغر الفكرة

مالك العثامنة |اليوم

في تطوير سوق رأس المال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات | منذ20 ساعة
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات | منذ24 ساعة
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات |30 نيسان 2024
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عيد العمال

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة
 
 