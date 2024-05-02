الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئاسة الوزراء: مشروع منظومة الامتثال يهدف لضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة

لقاء تحضيري لمناقشة خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام
لقاء تحضيري لمناقشة خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام
التقى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر ممثلي مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner) والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)  والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).اضافة اعلان

وأكد الناصر أن الهيئة مستمرة بالعمل بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة ممثلة برئيس الوزراء بشر الخصاونة  وبإشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع في تنفيذ أولويات خارطة تحديث القطاع العام للوصول إلى الرؤية الملكية الشاملة للتحديث بكافة مساراته لتحقيق الرفاه للمواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الشركاء لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص وضمان امتثال الدوائر والتزامها بالسياسات والاستراتيجيات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.

وجاء هذا اللقاء التحضيري لمناقشة خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام، حيث يعمل المشروع على تنفيذ الأولوية المتعلقة بـتعزيز امتثال الجهات الرقابية لأسس الحوكمة بما يضمن منع الازدواجية وضمان التكامل في الأعمال الرقابية وتحقيق الالتزام الحكومي بالمعايير الدولية المتفق عليها، وانطلاقا من حرص هيئة الخدمة والإدارة العامة في تعزيز النهج التشاركي.

وأكد الناصر أن الهيئة ستعمل بما يتوافق مع تنفيذ الأولويات الواردة بخارطة تحديث القطاع العام وبشكل تشاركي مع كافة الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية وفي مقدمتهم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة للاستفادة من مخرجات تقارير الامتثال كمدخلات لرسم السياسات وعمليات التطوير لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبد الغني أن هذا المشروع يأتي تأكيدا لتعزيز الاهتمام بالمساءلة والشفافية، علما أن الهدف من العمليات الرقابية هو التحسين والتطوير، من خلال رقابة الهيئة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة؛ بما في ذلك متابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر.

وأضافت عبد الغني أن هذا المشروع يأتي لإعداد إطار الامتثال في القطاع العام متضمنا تعليمات الرقابة والامتثال، والسياسات والإجراءات والإرشادات للامتثال في كافة مجالات عمل الهيئة، إضافة إلى إعداد أدلة الامتثال ودليل الإجراءات للرقابة الدورية وغير الدورية، بما يشمل المراقبة والتقييم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وبينت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء المهندسة وداد قطيشات أهمية المشروع، والذي يهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة الذي من شأنه تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم .

وأكدت نائب مدير مشروع PARtner سرى الخزاعي أن التعاون مع الهيئة مبني على مبدأ التشاركية وتبادل الأفكار، ويأتي استجابة لأولويات الحكومة الأردنية ويخدم خارطة طريق تحديث القطاع العام، كما أن المشروع ملتزم بتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحقيق أهداف ومبادرات هيئة الخدمة والإدارة العامة.

واستعرض المستشار جان جيرجي خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام التي سيتم تنفيذها من خلال فرق عمل الهيئة برئاسة المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال إضافة الى ممثلين من الجهات الشريكة.

وأعرب ممثلو مشروع PARtner المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ عن سعادتهم في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن خارطة تحديث القطاع العام ودعمهم المستمر للهيئة .

وفي نهاية اللقاء، أعرب الناصر عن عميق شكره وامتنانه للشعب الألماني الصديق على الدعم المتواصل للحكومة الأردنية في تحقيق جهود الإصلاح والتحديث، بمساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، وبإشراف مباشر من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، مؤكداً أن الهيئة ستعمل وبالتنسيق مع جميع الشركاء على تحقيق الرؤى الملكية، وتطلعات المواطنين في تحسين وتطوير الخدمات العامة المقدمة لهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عطلة للمسيحيين

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد

23 نيسان 2024
اقرأ أيضا
نقابة الصحفيين الأردنيين - (أرشيفية)

نقابة الصحفيين توجه تحية إجلال واحترام للعمال الأردنيين والفلسطينيين في يومهم العالمي

منذ 28 دقيقة
الملك يلتقي بابا الفاتيكان

الملك يلتقي بابا الفاتيكان ويؤكد استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات بالقدس

منذ2 ساعة
الملك ورئيسة الوزراء البريطانية

الملك ينبه إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

منذ3 ساعة
الملك يعقد لقاء مع الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة

الملك يعقد لقاء مع الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة

منذ4 ساعة
انزالات

القوات المسلحة تنفذ 3 انزالات جوية شمالي غزة

01 أيار 2024
مساعدة 1

لأول مرة .. الأردن يدخل قافلة برية إلى شمال غزة

01 أيار 2024
افكار و مواقف

حل العودتين (1)..

علاء الدين أبو زينة |اليوم

كولومبيا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التصنيف الائتماني

سلامة الدرعاوي |اليوم

رؤى من المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

رعد التل |اليوم

الأسئلة الوطنية في الانتخابات القادمة

سميح المعايطة |اليوم

بل ما أكبر الدولة وأصغر الفكرة

مالك العثامنة |اليوم

في تطوير سوق رأس المال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات | منذ20 ساعة
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات | منذ24 ساعة
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات |30 نيسان 2024
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عيد العمال

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة
 
 