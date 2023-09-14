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الغد الأردني
الخميس 14 أيلول 2023
9:47 م
إخلاء بناية سكنية في جرش دون وقوع إصابات أو وفيات
الشرطة
قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء عمارة سكنية آيلة للسقوط في الوسط التجاري بمحافظة جرش بامر من محافظ جرش دون وقوع أي إصابات أو خسائر بالارواح.
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