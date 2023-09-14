الخميس 14 أيلول 2023
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إخلاء بناية سكنية في جرش دون وقوع إصابات أو وفيات

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الشرطة
قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء عمارة سكنية آيلة للسقوط في الوسط التجاري بمحافظة جرش بامر من محافظ جرش دون وقوع أي إصابات أو خسائر بالارواح. اضافة اعلان
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