الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضبط متسول يمتلك سيارتين حديثتين وله دخل شهري 930 دينار

تسول - (تعبيرية)
تسول - (تعبيرية)
ضبطت لجان مكافحة التسول في مدينة الزرقاء، اليوم الجمعة، متسوّل في حوزته مبلغ مالي 235 دينار، حيث جرى تحويله الى الجهات المختصة، لاجراء المقتضى القانوني، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.اضافة اعلان

وقالت الوزارة إنه بعد التدقيق على الحالة تبين أنه يمتلك سيارتين حديثتين ولديه دخل شهري يقدر ب 930 دينار. 

ولفتت الوزارة الى أن المتسولين يلجأون الى استغلال عاطفة المواطنين، وتعول على وعي المواطنين في عدم مساعدة المتسولين، وتوجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة لضمان وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين. 

ودعت المواطنين الى الابلاغ عن أية حالات تسوّل في كافة مناطق المملكة، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتطبيق الواتس آب الخاص بمكافحة التسوّل على الرقم (0793344330)، ليصار إلى ضبطهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الشريكة، من خلال الكوادر المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء المملكة.
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