ضبط متسول يمتلك سيارتين حديثتين وله دخل شهري 930 دينار

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وقالت الوزارة إنه بعد التدقيق على الحالة تبين أنه يمتلك سيارتين حديثتين ولديه دخل شهري يقدر ب 930 دينار.ولفتت الوزارة الى أن المتسولين يلجأون الى استغلال عاطفة المواطنين، وتعول على وعي المواطنين في عدم مساعدة المتسولين، وتوجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة لضمان وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين.ودعت المواطنين الى الابلاغ عن أية حالات تسوّل في كافة مناطق المملكة، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتطبيق الواتس آب الخاص بمكافحة التسوّل على الرقم (0793344330)، ليصار إلى ضبطهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الشريكة، من خلال الكوادر المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء المملكة.