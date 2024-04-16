رئيس الوزراء في وداع الرئيس العراقي لدى مغادرته عمان

كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في وداع رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد لدى مغادرته عمان مساء اليوم الثلاثاء، في ختام زيارته الرسمية إلى المملكة التي استمرت ليومين.

اضافة اعلان



كما كان في وداع الرئيس العراقي في مطار ماركا، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد استقبل الرئيس العراقي أمس الاثنين، حيث أجرى الزعيمان مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، تناولت التطورات الراهنة، والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع فرص التعاون في المجالات كافة.



كما التقى الرئيس العراقي على مدى يومين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعددا من أبناء الجالية العراقية في الأردن. --(بترا)