الهواري: نعمل على وضع أسس نظام التطوير المهني الطبي

اضافة اعلان

افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الندوة الوطنية للتبادل الإقليمي حول التطوير المهني المستمر في القطاع الصحي التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال مشروع استدامة النظم الصحية المحلية في عمان اليوم السبت.واشار الوزير الهواري إلى التزام وزارة الصحة بالتطوير المهني المستمر، مؤكداً على أهمية ذلك في تعزيز قدرات ومهارات العاملين في القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي.وأكد الهواري على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية، والمجالس الصحية، في عملية التطوير المهني المستمر، لمقدمي الرعاية الصحية في الأردن، وانعكاس ذلك على جودة خدمات الرعاية الصحية.وأوضح الهواري أن وزارة الصحة تعمل حالياً على وضع أسس تطبيق نظام التطوير المهني المستمر بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع استدامة النظم الصحية المحلية الممول من الوكالة، وبالتعاون مع المجالس الصحية، حيث تشمل هذه الأسس حوسبة جميع العمليات المتعلقة بتطبيق نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لعام 2018 ، وإعادة الترخيص ضمن نظام إلكتروني وطني يشمل جميع القطاعات الصحية، وإطلاق حملات وطنية لتوعية العاملين الصحيين بمتطلبات هذا النظام، ووضع معايير محددة لضمان جودة أنشطة التطوير المهني المستمر.وأعربت نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن بالوكالة السيدة بيثاني هابرر عن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القوي لقطاع الرعاية الصحية في الأردن، وسلطت الضوء على أهمية التطوير المهني المستمر في تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.وأكدت السيدة هابرير أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤمن بأن التطوير المهني المستمر محرك رئيسي في النهوض بخدمات الرعاية الصحية وتحقيق نتائج إيجابية لرفاهية الناس في الأردن".وتبادل المشاركون في الندوة من مختلف المـؤسسات الصحية في الأردن والاقليم خبراتهم في إنشاء برامج التطوير المهني المستمر لمقدمي الرعاية الصحية.وأكدت الندوة على أهمية التطوير المهني المستمر في رفع معايير خدمات الرعاية الصحية وضمان تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.وناقش الحضور مواضيع مختلفة، بما في ذلك تنفيذ أنظمة الترخيص وإعادة الترخيص، كما عرض المتحدثون تجارب مؤسسات الرعاية الصحية الإقليمية في هذا المجال وتجاربهم في استخدام منصات حديثة للتطوير المهني المستمر.كما تناولت الندوة قصص نجاح من الأردن والبحرين والإمارات، وعرضت أفضل الممارسات في التطوير المهني المستمر وآليات تطوير وتنظيم عملية الترخيص وإعادة الترخيص لمقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات في الأردن.