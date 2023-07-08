السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الهواري: نعمل على وضع أسس نظام التطوير المهني الطبي

WhatsApp Image 2023-07-08 at 1.24.53 PM
وزير الصحة، فراس الهواري
افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الندوة الوطنية للتبادل الإقليمي حول التطوير المهني المستمر في القطاع الصحي التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال مشروع استدامة النظم الصحية المحلية في عمان اليوم السبت.اضافة اعلان

واشار الوزير الهواري إلى التزام وزارة الصحة بالتطوير المهني المستمر، مؤكداً على أهمية ذلك في تعزيز قدرات ومهارات العاملين في القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الهواري على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية، والمجالس الصحية، في عملية التطوير المهني المستمر، لمقدمي الرعاية الصحية في الأردن، وانعكاس ذلك على جودة خدمات الرعاية الصحية. 

 وأوضح الهواري أن وزارة الصحة تعمل حالياً على وضع أسس تطبيق نظام التطوير المهني المستمر بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع استدامة النظم الصحية المحلية الممول من الوكالة، وبالتعاون مع المجالس الصحية، حيث تشمل هذه الأسس حوسبة جميع العمليات المتعلقة بتطبيق نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لعام 2018 ، وإعادة الترخيص ضمن نظام إلكتروني وطني يشمل جميع القطاعات الصحية، وإطلاق حملات وطنية لتوعية العاملين الصحيين بمتطلبات هذا النظام، ووضع معايير محددة لضمان جودة أنشطة التطوير المهني المستمر.

وأعربت نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن بالوكالة السيدة بيثاني هابرر عن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القوي لقطاع الرعاية الصحية في الأردن، وسلطت الضوء على أهمية التطوير المهني المستمر في تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. 

وأكدت السيدة هابرير أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤمن بأن التطوير المهني المستمر محرك رئيسي في النهوض بخدمات الرعاية الصحية وتحقيق نتائج إيجابية لرفاهية الناس في الأردن".  


وتبادل المشاركون في الندوة من مختلف المـؤسسات الصحية في الأردن والاقليم خبراتهم في إنشاء برامج التطوير المهني المستمر لمقدمي الرعاية الصحية.

وأكدت الندوة على أهمية التطوير المهني المستمر في رفع معايير خدمات الرعاية الصحية وضمان تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى. 

وناقش الحضور مواضيع مختلفة، بما في ذلك تنفيذ أنظمة الترخيص وإعادة الترخيص، كما عرض المتحدثون تجارب مؤسسات الرعاية الصحية الإقليمية في هذا المجال وتجاربهم في استخدام منصات حديثة للتطوير المهني المستمر. 

كما تناولت الندوة قصص نجاح من الأردن والبحرين والإمارات، وعرضت أفضل الممارسات في التطوير المهني المستمر وآليات تطوير وتنظيم عملية الترخيص وإعادة الترخيص لمقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات في الأردن.
2440b4e5-image-7 (2)

الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته منذ منتصف آذار 30 حزيران 2023

649d1c9c1daf9

الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة 29 حزيران 2023

WhatsApp Image 2023-06-24 at 4.34.36 PM

الخلايلة يتفقّد حجاج عرب الـ48 24 حزيران 2023

سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)

الخدمة المدنية يدعو المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة لتدقيق بياناتهم (رابط) 21 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فريق الحسين إربد

الحسين إربد يتنفس الصعداء أمام معان بهدف الروسان في "درع المئوية"

منذ14 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-05 at 4.55.47 PM

توقيف شخص 15 يوما بجناية الخطف المقرون بهتك العرض بالرمثا

05 تموز 2023
آراء طلبة التوجيهي بعد أدائهم أول الامتحانات " التربية الإسلامية"

آراء طلبة التوجيهي بعد أدائهم أول الامتحانات " التربية الإسلامية"

04 تموز 2023
وزارة الأشغال العامة والإسكان

الأشغال: مجلس محافظة العاصمة رفض إجراء مناقلات لسداد جزء من الديون

04 تموز 2023
وزارة الداخلية

تشكيلات في وزارة الداخلية (أسماء)

03 تموز 2023
5825853658258235ASGOAL

ليفربول يتعاقد مع سوبوسلاي بـ76 مليون دولار

02 تموز 2023
افكار و مواقف

عملية جنين لن تجلب الأمن

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات | منذ14 ساعة
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 