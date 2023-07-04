الثلاثاء 04 تموز 2023
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الضريبة: متابعة المكلفين الذين لم يقدموا إقرارات الدخل خلال الفترة القانونية

إقرارات ضريبة الدخل - ر(تعبيرية)
إقرارات ضريبة الدخل - ر(تعبيرية)
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وضمن إجراءات أتمتة الخدمات الضريبية، أن برنامج المتابعة للمكلفين سيبدأ بالسير في إجراءات المرحلة الثانية من المتابعة والتي تشمل متابعة الشركات والمنشآت والموظفين والمستخدمين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 ممن لم يقوموا بتسليم الإقرارات خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات التي انتهت في الثلاثين من نيسان/ أبريل الماضي.اضافة اعلان

وستشمل هذه الإجراءات أيضا الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العامة والخاصة من الملزمين بتقديم الإقرارات ممن تتجاوز دخولهم من الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب و18 ألف دينار للمعيل، إذ إن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهريا من جهة العمل لا يعفيهم من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

وأوضحت أن إجراءات المتابعة تشمل أيضا المتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهريا على 2500 دينار شهريا، إذ إنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل لتجاوز دخلهم من التقاعد 2500 دينار شهريا.

ودعت الدائرة المكلفين الذين لم يقوموا حتى هذا الوقت من العام بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2022 إلى ضرورة تقديمها في أقرب وقت ممكن؛ تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه، إذ إن التأخر في تقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي انتهى في 30 نيسان/ أبريل، يعرض المكلف الملزم إلى غرامة تتراوح بين 100 دينار و500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.
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