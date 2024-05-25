 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارة عمان تؤكد ضرورة دعم وتمكين قطاع الإسكان

رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق

أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن الغرفة حريصة على دعم وتمكين قطاع الإسكان باعتباره محركا رئيسا لكثير من القطاعات التجارية والخدمية المرتبطة به.

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وبين الحاج توفيق خلال لقاء مع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، أن قطاع الإسكان من القطاعات الرئيسية في تحريك الاقتصاد الوطني كونه يرتبط بعدد كبير من القطاعات الأخرى ويسهم في توفير فرص العمل.


وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، شدد الحاج توفيق على أن تجارة عمان حريصة على العمل بتشاركية مع الجمعية، مؤكدًا أهمية العلاقة التكاملية بين جميع الأطراف.


وأشار إلى أن تجارة عمان تسخر كل إمكانياتها لخدمة الجمعية وهيئتها العامة وقطاع الإسكان، وإمكانية التعاون مع الجمعية لجهة تقديم الاستشارات في عدد من المجالات من قبل مستشاري الغرفة، وعقد ورشات أو دورات توعوية ومتخصصة حسب احتياجات قطاع الإسكان من خلال أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب.


وأكد الحاج توفيق، أن تجارة عمان على استعداد لعقد أي اجتماع مع جميع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجمعية بهدف اطلاع هذه الجهات على تحديات وهموم القطاع والعمل على حلها.


وناقش اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجمعية نائل العبداللات، وأمين سر الجمعية المهندس علي الوحش ومدير عام الغرفة هشام الدويك، سبل التعاون والشراكة بين الجانبين بما يحقق المصلحة العامة، وتمكين المستثمرين في قطاع الإسكان من ممارسة أعمالهم وتطوير استثماراتهم.


بدوره، أكد غوشة عزم الجمعية الجاد للنهوض بمسؤولياتها تجاه قطاع الإسكان وبشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية لخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، والتوصل لحلول ناجعة تسهم بدفع عجلة النشاط بالقطاع.


وقال غوشة، "إننا في الجمعية نرحب بالتعاون والتنسيق مع الغرفة كفريق واحد للنهوض بقطاع الإسكان، لافتًا إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف خدمة قطاع الإسكان وتطويره.


وأشار غوشة إلى ضرورة تعزيز العلاقة مع الشركاء المعنيين بقطاع الإسكان والحفاظ على ديمومتها، ووضع خطة لإدارة العلاقة لكل جهة، سواء كانت على مستوى التشريعات أو الإجراءات، مؤكدا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء ذوي الصلة بقطاع الإسكان.


يذكر، أن عدد شركات الإسكان المسجلة لدى غرفة تجارة عمان يبلغ 930 شركة.-(بترا)

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