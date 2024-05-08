الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعثة تجارية مصرية تزور الأردن السبت

العلمان الأردني والمصري - (تعبيرية)
العلمان الأردني والمصري - (تعبيرية)
تستضيف النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بالشراكة مع غرفتي تجارة الأردن وعمان، وبالتنسيق مع المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية، يوم السبت المقبل، بعثة تجارية مصرية تضم 35 شركة تجارية وصناعية، متخصصة بالصناعات الغذائية.اضافة اعلان

وحسب بيان للنقابة، اليوم الأربعاء، تعقد البعثة لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن ومصر وفلسطين، بالإضافة لتجار عرب مقيمين بالمملكة، إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز تجارية كبرى.

وأكد رئيس النقابة خليل الحاج توفيق، أن زيارة البعثة للمملكة تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتأتي ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفتين والنقابة مع المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية.

ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعرب المقيمين بالمملكة، إلى حضور اللقاءات التي ستبدأ في التاسعة من صباح السبت المقبل وحتى الساعة الخامسة بعد العصر في أحد فنادق العاصمة عمان، مبينا أن لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.

وأكد أن زيارة البعثة التي تضم ممثلين لهيئات وأصحاب أعمال مصريين تعكس الانطلاقة الجديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكات التجارية.

وحسب البيان، تضم البعثة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري الدكتور طارق الهوبي الذي سيبحث آفاق التعاون بين الأردن ومصر في مجالات نظم سلامة الغذاء، وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز تنمية التعاون بين المؤسسات المعنية بالأغذية في البلدين.
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