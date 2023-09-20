776 مليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن في النصف الأول

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أشارت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 383.8 مليون دولار، بارتفاع نسبته 85.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بشكل أساس بالأرباح المعاد استثمارها والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.وبذلك، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.(بترا)