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776 مليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن في النصف الأول

2022_10_27_11_41_23
776 مليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن في النصف الأول
 أشارت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 383.8 مليون دولار، بارتفاع نسبته 85.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بشكل أساس بالأرباح المعاد استثمارها والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.اضافة اعلان

وبذلك، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.
(بترا)
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