 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمره 6 سنوات.."مازن" طفل فلسطيني أتم حفظ القرآن الكريم في 8 أشهر

مازن حلس (6 أعوام)
مازن حلس (6 أعوام)

لا يجيد الطفل الفلسطيني مازن حلس (6 أعوام) الكلام بطلاقة، لكنه يجيد استظهار القرآن الكريم أمام شيخه بعد أن أتم حفظه في 8 أشهر فقط.

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وقال مازن، للجزيرة مباشر، إنه “بدأ مع شيخه الحبيب محمد صبيح مرحلة القراءة العربية، ثم التهيئة ثم التلاوة وبعدها الحفظ”.


وأضاف مازن، بلغة عربية فصيحة، أنه كان يحفظ في اليوم صفحتين ويزيد عددها في كل مرة إلى أن ختم القرآن الكريم كاملا في 8 أشهر.


ومن جهته، قال الشيخ صبيح إن علامات النبوغ والذكاء كانت تظهر على مازن منذ البداية، وإن اجتهاده في الحفظ كان جليًا.


وأضاف أن الطفل أتم مرحلة القراءة العربية، ثم بعدها بأيام قليلة اجتاز اختبارًا حصل فيه على تقدير امتياز، وأكد أن مازن بدأ بصفحتين إلى أن وصل إلى حفظ 10 صفحات في اليوم الواحد.


وذكرت أسرة الطفل مازن للجزيرة مباشر أنهم أهل قرآن وأوضحت الجدة أنها حرصت على تحفيظ كل أبنائها القرآن الكريم قبل أن تتبعهم هي أيضًا.


وكانت أم مازن تقسّم الأجزاء مع شيخه إذ تعكف هي على تحفيظه في المنزل فيما يُحفظه الشيخ في المدرسة القرآنية.


يدرس مازن في الصف الأول ابتدائي وقد تجاوز عمره السادسة بـ6 أشهر، وحظي بتكريم كبير بعد ختمه حفظ القرآن الكريم. وكالات

 

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