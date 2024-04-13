منظمو مسابقة ملكة جمال الكون ينفون مشاركة السعودية

نفى منظمو مسابقة ملكة جمال الكون، التقارير التي انتشرت عن مشاركة السعودية رومي القحطاني في منافستها لعام 2024، ووصفوها بأنه "كاذبة ومضللة".

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وكانت عارضة الأزياء وصانعة المحتوى السعودية، القحطاني، قد أعلنت مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون المقررة في المكسيك في سبتمبر المقبل، وهو حدث كان سيجعلها أول مشاركة لمواطنة سعودية في هذه المسابقة، وفق صحيفة إندبندنت البريطانية.



وكتبت القحطاني (27 عاما) في حسابها على إنستغرام الذي يتابعه نحو مليون شخص: "‏يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية".



لكن حسب بيان للمسؤولين عن تنظيم المسابقة نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية: "لم يتم اختيار السعودية في أي عملية، وأي ادعاءات من هذا القبيل هي كاذبة ومضللة".



وأضاف البيان أنه على الرغم من أن السعودية "لم تكن من ضمن الدول التي تم تأكيد مشاركتها هذا العام، إلا أن هناك حاليا عملية تدقيق صارمة لاختيار مرشح مؤهل.. لن تتاح للسعودية فرصة الانضمام لمسابقتنا المرموقة حتى تأكيد ذلك من قبل اللجنة المسؤولة عن الموافقات لدينا".



كانت ملكة جمال البحرين لعام 2023، لجين يعقوب، أول امرأة تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2023 التي نظمت في دولة السلفادور، وتوجت بها شينيس بالاسيوس، من نيكاراغوا.



وسبق أن مثلت القحطاني المملكة في العديد من المسابقات العالمية، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.



وهي حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، وتتقن الإنكليزية والفرنسية والعربية.

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