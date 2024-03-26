الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لأول مرة .. السعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

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رومي القحطاني

تشارك المملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون الشهيرة لأول مرة على الإطلاق، مع اختيار رومي القحطاني كممثلة لها.

ونشرت القحطاني الخبر على صفحتها على الانستغرام حيث أظهرت الامتنان والحماس لاختيارها كأول ممثلة للسعودية لمسابقة ملكة جمال الكون 2024.

وعلقت القحطاني على منشورها «هذا إنجاز كبير للسعودية ونحن ندخل الساحة العالمية للجمال والتنوع».

وكتب في منشورها : "قادمة من الرياض، تتمتع القحطاني بخبرة كبيرة كعارضة أزياء، حيث شاركت في العديد من مسابقات ملكة جمال مثل Miss Woman International و Miss Global و Miss Planet International و Miss Arab World.

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وتشير مشاركة القحطاني إلى تغيير في الطريقة التي تنظر بها المملكة العربية السعودية إلى الجمال والتمثيل، مما يدل على دعم البلاد المستمر للمرأة وتمكينها على نطاق عالمي.

واستعدادًا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين في المكسيك، من المتوقع أن يكون حضور القحطاني حدثًا مهمًا لكل من المملكة العربية السعودية ومسرح الملكة الدولي.

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