إدارة بايدن تستأنف تقديم مساعدات بنحو 150 مليون دولار للفلسطينيين

واشنطن- قال أشخاص مطلعون الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة مساعدات أميركية بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين، لتستأنف تقديم جزء من المساعدات التي حجبها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، على أقرب تقدير عن المساعدات، التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا خلال حكم ترامب.

وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون بوصفه متحيزا بشدة لإسرائيل.

رويترز