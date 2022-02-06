الكويت تمنع عرض “ديث أن نايل” بسبب بطلته إسرائيلية

قررت الكويت منع عرض فيلم “ديث أون ذا نايل” المستوحى من رواية أغاثا كريستي، والذي تشارك الممثلة الإسرائيلية غال غادوت فيه، بحسب وزارة الإعلام الكويتية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد لوكالة فرانس برس الأحد منع عرض الفيلم، من دون أن توضح سبب المنع.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم هذا الشهر في صالات السينما في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية إن المنع جاء بعد مطالبة بحظر عرض الفيلم لأن بطلته غال غادوت دافعت عن الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف 2014.

خلال تلك الحرب المدمرة التي أسفرت عن مقتل 2251 فلسطينيا بينهم 551 طفلا، وجهت غال غادوت على صفحتها على فيسبوك تحية إلى الجيش الإسرائيلي وهاجمت حركة حماس.

وتتمتّع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة الى حد ما تختلف عن الدول الخليجية النفطية الاخرى. ولا تزال ترفض التطبيع دعما منها للقضية الفلسطينية.

وكانت الكويت استدعت في ايار/مايو 2021، سفير تشيكيا بعد قيامه بنشر ملصق على الانترنت يعبّر فيه عن دعمه لإسرائيل، ما دفعه للاعتذار خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها ب”طعنة في الظهر”.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.