المومني: مؤسسة المتقاعدين وظفت 1300 متقاعد عسكري في إربد

أحمد التميمي

اربد – تمكنت مؤسسة المتقاعدين العسكريين في اربد من تشغيل 1300 متقاعد ما بين ضابط وضابط صف في منشات حكومية وأخرى خاصة، وفق مدير الأمن والحماية في فرع المؤسسة بإربد العقيد المتقاعد وليد علي المومني.

وقال المومني لـ “الغد” أن المؤسسة وبالرغم من جائحة كورونا تمكنت من تشغيل العشرات من المتقاعدين للإسهام في تحسين مستوى معيشة المتقاعد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب بتآكل دخول المتقاعدين.

ولفت الى ان المؤسسة وإحساسا منها في المسؤولية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية، قامت بتأجيل إقساط القروض والسلف لمدة 3 شهور، إضافة إلى تبرعها إلى صندوق همة وطن واقتطاع ما نسبته 10% من رواتب الموظفين لصندوق همة وطن.

وأشار إلى أن جميع الموظفين التابعين للمؤسسة وبالرغم من حالات الحظر الشامل، إلا أن موظفي المؤسسة استمروا في عملهم في جميع المؤسسات للحفاظ على تلك المؤسسات وما يمكن أن تتعرض من سرقات أو تخريب، حيث تم إصدار تصاريح لهم الكترونية نظرا للحاجة الماسة إليهم.

وقال المومني أن المؤسسة تبحث باستمرار للتعاقد مع الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية لتشغيل اكبر عدد من المتقاعدين، مشيرا إلى وجود أكثر من 3 آلاف متقاعد ينتظرون دورهم في التوظيف في المؤسسة.

ولفت إلى أن المؤسسة قامت بتوظيف 48 موظفه من أبناء المتقاعدين والشهداء بوظيفة امن وحماية في مختلف الدوائر، الأمر الذي أسهم بتخفيف من البطالة في صفوف الإناث.

وأكد ان المؤسسة تتبع نظام صارم في التعامل مع الموظفين غير الملتزمين ويتم تطبيق عقوبات بحقهم تصل لحد فصلة من العمل في حال تكررت المخالفة، مؤكدا أن هناك التزام كبير من الموظفين ورضا من المؤسسات التي يعمل بها أولئك الموظفين .

وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك العديد من المشاريع المدرة للدخل لرفد موازنة المؤسسة، إضافة إلى وجود نواد للمتقاعدين لقضاء أوقات فراغهم في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى أن المؤسسة تساهم في توزيع طرود الخير للفقراء ودعم الجمعيات الخيرية.

ويأمل المومني أن يتم فتح شواغر جديدة في المؤسسات الحكومية والخاصة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المتقاعدين العسكريين نظرا لما يتمتعوا به من درجة عالية من الكفاءة والمسؤولية ودرجة الانضباط.

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