انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” بشكل طفيف في تشرين الثاني، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في آذار عقب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار الغذاء الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقطة في تشرين الأول.

وتوافق رقم تشرين الأول مع التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة، وفق شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية .

وأوضحت المنظمة، أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في تشرين الثاني عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وساهم تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوما أخرى الشهر الماضي في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.

وبحسب المنظمة فإن الانخفاض الطفيف في تشرين الثاني يعني أن مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 بالمئة فقط عن مستواه قبل عام. بترا