شركة أردنية بشراكة لبنانية تفوز بعطاء تسويق اليانصيب إلكترونيا

حمزة دعنا

عمان- علمت “الغد” أن شركة أردنية شريك فيها شركة لبنانية متخصصة بالتسويق الإلكتروني رسى عليها عطاء التسويق الالكتروني لبيع بطاقات اليانصيب الاردني.

من جهته أكد رئيس الإتحاد العام للجمعيات الخيرية عاطف عضيبات لـ”الغد”، أن العطاء رسى على الشركة، تحت بند “شراء خدمات”، ومهتمها توزيع بطاقات اليانصيب إلكترونياً.

وتتوزع الإيرادات على النحو التالي: 60% للجوائز، 20% للاتحاد، و20% للشركة التي تتحمل الكلف التشغيلية كاملة.

وبين عضيبات، ان العطاء سار وفق الاجراءات القانونية وعرض على ديوان التشريع والرأي وليس عليه أي مشاكل سواء أكان في طرح العطاء أو فوز الشركة به.

وتشير الفقرة أ من المادة 4 من نظام اليانصيب الخيري الأردني، “يجوز إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو بالكشط”.

في حين تتيح المادة 2 من النظام ذاته، ” تحديد عدد الجوائز وقيمتها وفقاً لما تراه مناسباً وبما يتناسب مع تسويق اليانصيب على ان لا يزيد مجموع قيمة الجوائز على (40%) من قيمة الإصدار”.

وتحدد المادة 3 من نظام اليانصيب الخيري الاردني، “إعداد وطرح عطاء توزيع اليانصيب بمختلف انواعه وأشكاله وتنظيمه وإحالته على متعهد أو أكثر بموجب اتفاقية تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين”.

وأكد، مصدر مطلع لـ”الغد”، تقدُم شركة لعطاء التسويق الالكتروني لبيع البطاقات ومسجلة بوزارة الصناعة والتجارة.

وبين المصدر، ان العطاء تم نشره في الصحف الرسمية وتقدمت العديد من الشركات له.

وشرح المصدر تفاصيل عرض وبيع بطاقات، بالقول أن اليانصيب يعرض 100 الف ورقة للبيع كل 10 أيام، أي 3 مرات في الشهر بقيمة إجمالية تبلغ 900 الف دينار، ويباع منها ما يقارب 75 الف بطاقة شهرياً.

وقرر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في وقت سابق، التوجه لبيع بطاقات اليانصيب الخيري بشكل الالكتروني بالاضافة الى البيع اليدوي الورقي لاتاحة الفرصة لمن يرغب بشراء بطاقات اليانصيب الخيري من خلال الهواتف الذكية ولمن يمتلك اية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونية لدفع قيمة البطاقات الكترونيا.