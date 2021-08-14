شمول 733 أسرة جديدة بالمعونة المالية المتكررة في تموز الماضي

عمان- الغد- اعلن صندوق المعونة الوطنية شمول 733 أسرة جديدة بالمعونة المالية المتكررة في شهر تموز الماضي.

ووفقًا لتقرير أعمال الصندوق لشهر تموز، فان الصندوق أوقف المعونة الشهرية المتكررة عن 89 أسرة، فيما تم تخفيضها عن 11 أسرة، ليرتفع عدد الحالات التي جرى مسحها 3432 أسرة.

وذكر التقرير، أن 1456 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة (العادية والفورية)، و18 أسرة جديد استفادت من برنامج المعونات المالية الاضافية، و19 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و29 أسرة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة، واستفادت 1643 أسرة من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3)، بينما استفادت أسرتان من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1).

وبلغ عدد الزيارات التحقق الميداني للأسر لبرنامج المعونات المالية (المعونة التكميلية) 879 زيارة، و1456 أسرة تم زيارتها لصالح برنامج المعونات المالية الطارئة (العادية والفورية)، و21 زيارة لبرنامج التأهيل الجسماني، و12 زيارة لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و2152 زيارة لبرنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).

وفيما يتعلق ببرنامج الدفع الإلكتروني، فتم تحويل المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 74962 حالة، وتحويل المعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 6302 حالة، وتحويل الدعم التكميلي (تكافل1) الدفعة الثانية لـ 83663 حالة، وتحويل الدعم النقدي المؤقت (تكافل3) القائمة الرئيسية الدفعة الثالثة لـ 99161، وتحويل الدعم النقدي المؤقت (تكافل3) القائمة الاضافية الدفعة الأولى لـ 55174 حالة، وتحويل المعونات المالية الطارئة (العادية والفورية) لـ 1124 حالة، وتحويل معونات التأهيل الجسماني لـ 27 حالة.

وبين التقرير، أن التحويل النقدي عن طريق البريد، شمل 74635 أسرة استلمت من خلال مكاتب البريد، و4859 أسرة استلمت من خلال بطاقة الصراف الآلي.

وفيما يتعلق بالسجل الوطني الموحد، فبلغ عدد الجهات التي يتم جلب البيانات منها ربط مباشر 26، و80 ربط غير مباشر مع قاعدة بيانات صندوق المعونة.

واستقبل صندوق المعونة 193 شكوى واستفسارا لبرنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل3)، فيما بلغ عدد التظلمات التي تم قبولها لذات البرنامج 26 تظلما، واستقبل مركز الدعم والمساندة في صندوق المعونة 52693 اتصالا متعلقة بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي تم إغلاقها 50234 حالة، و2459 حالة قيد المتابعة.