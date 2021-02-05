فيديو.. “الله يرضى عليك يا أبني”: مسنون في دار رعاية يروون قصصهم

إسلام البدارنة

عمان – “الله يرضى عليك يا إبني” جملةٌ ملأت أفواه معظم مسنين في دار رعاية خاصة زارتها “الغد”. تلك الجملة كانت مترافقة مع دمعةً كادت أن تذرف على وجوههم عند الحديث عن فلذات أكبداهم، وخاصةً أن بعضهم لم يستطع رؤية أبنائه منذ مدة بسبب الظروف الراهنة “كورونا”.

شوقهم لأبنائهم تكاد أن تراه يفز من أعينهم، رجفةُ أيديهم، تلعثمهم في الكلام عند حديثهم عن أحبائهم، مكتفين بصور وذكريات تجمعهم بأبنائهم في الماضي، محاولين إخفاء هذه المشاعر التي تعتريهم.

في تصريح سابق لـ”الغد”، قال مدير مديرية الأسرة والحماية في وزارة التمنية الاجتماعية، محمود الجبور، بلغ إجمالي عدد كبار السن المنتفعين من خدمات دور رعاية كبار السن الإيوائية 383 مسنا ومسنة، منهم 135 تتم رعايتهم على نفقة وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف الجبور إن “هؤلاء المسنين موزعون على 10 دور مسنين منها 6 تابعة للقطاع التطوعي و4 للقطاع الخاص”، فيما بلغ عدد المسنين الذين يقيمون على نفقة الوزارة 72 مسنا و63 مسنة، أما عدد المسنين المقيمين على نفقة ذويهم 118 مسنا و130 مسنة.