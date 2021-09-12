نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى المستشفى للعلاج

عمّان – أفادت إذاعة جيش الاحتلال نقل الأسير زكريا الزبيدي، اليوم الأحد، إلى مستشفى “رمبام” في حيفا لتلقي العلاج عقب الجروح التي أصيب بها من قبل قوات الاحتلال خلال اعتقاله، أمس السبت، قرب بلدة الشبلي في مرج ابن عامر.

وأفادت وسائل الإعلام العبري، حسب ما نقلته وكالة (معا)، أنه متوقع نقل الأسير زبيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج، علما أن محكمة الصلح في مدينة الناصرة، مددت اعتقال الزبيدي ومحمد قاسم عارضة، ومحمود عبد الله عارضة ويعقوب محمد قادري بمدة 9 أيام لغاية 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بعد إعادة اعتقالهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هروبهم من سجن “جلبوع”، يوم الإثنين الماضي.