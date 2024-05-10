ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34943 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34943 شهيدًا، و78572 إصابة منذ السابع من تشرين الثاني الماضي.

اضافة اعلان



وبحسب الوزارة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا، و58 إصابة خلال 24 ساعة.



وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ217 على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.--(بترا)